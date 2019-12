Jahresrückblick Hilden : In 2019 am häufigsten geklickt

Foto: Köhlen, Stephan (teph) 13 Bilder Das sind die Bilder des Jahres 2019.

Hilden An 365 Tagen im Jahr 2019 gab es viele Ereignisse, die für Gesprächsstoff gesorgt haben. Wir haben die fünf Themen zusammengestellt, die auf der Facebook-Seite der RP Hilden/Haan die meisten User interessierten.

Platz 1: In Haan fliegen Eier auf Klimaschützer

21. September Die meisten Klicks bei Facebook hat unser Beitrag über die große „Fridays For Future“-Demonstration in Hilden und Haan generiert. Außerdem haben die Nutzer dieses Thema kontrovers diskutiert: Von „Die jungen Menschen sollten lieber in die Schule gehen“ bis hin zu „Wir sollten alle häufiger demonstrieren“ gingen die Kommentare.

Platz 2: Hildener Stadtwald brennt

20. April Platz zwei unseres Facebook-Rankings belegt die Erstmeldung zum Brand des Hildener Stadtwalds an Ostersamstag. Wenn wir alle Klicks auf der Facebook-Seite von „RP Hilden Haan“ zu diesem Thema zusammenrechnen würden, hätte der Waldbrand die mit Abstand meisten Reaktionen in dem sozialen Netzwerk generiert.

Platz 3: 100 Jahre Theresienschule Hilden

2. März Für katholische Mädchen gibt es nach dem Ersten Weltkrieg in Hilden keine Weiterbildungsmöglichkeiten. Das ändert Katharina Speckamp, indem sie Volksschulkindern Nachhilfe im Haus ihrer Eltern gibt. Daraus wird dank ihrer Tatkraft 1919 die Familienschule im Haus der Familie an der Wehrstraße 6. Das gilt als Geburtsstunde der Theresienschule.

Platz 4: Preise für Häuser steigen in Hilden weiter

20. August Die Entwicklung der Mieten und Immobilienpreise in Hilden und Haan kennt seit Jahren nur eine Richtung – nach oben. Beklagt wird immer wieder ein zu geringeres Angebot an gefördertem Mietwohnraum. Nur 6,2 Prozent der Wohnungen sind in Hilden Sozialwohnungen. Haan dagegen übertrifft mit 13,7 Prozent den Landesschnitt von 9,6 Prozent.

Platz 5: Hilden unter dem Hakenkreuz