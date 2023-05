Kinder in Hilden Eltern kämpfen für zusätzliche Kita-Gruppen

Hilden · In einem offenen Brief hat sich der Jugendamtselternbeirat (JAEB) an die Mitglieder der CDU gewandt. Grund ist die Vertagung der Entscheidung, ob der Bürgertreff an der Lortzingstraße umgebaut und komplett für die Kinderbetreuung genutzt werden soll.

10.05.2023, 18:08 Uhr

Der Bürgertreff an der Lortzingstraße könnte komplett als Kindertagesstätte genutzt werden, doch eine Umsetzung des Projektes verzögert sich. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Grund ist die Vertagung der Entscheidung, ob der Bürgertreff an der Lortzingstraße umgebaut und komplett für die Kinderbetreuung genutzt werden soll. Die Grünen hatten einen Antrag gestellt, die Christdemokraten hatten die Entscheidung mit Verweis auf ungeklärte Fragen mit Unterstützung der SPD verschoben. Die Verwaltung hatte in der Sitzung darauf hingewiesen, dass der Plan, bis Sommer 2024 die beiden neuen Gruppen einrichten zu können, ohnehin sportlich sei – wenn die Entscheidung nun jedoch noch vertagt werde, schwinden die Chancen.