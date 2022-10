Itterfest in Hilden: Die meisten Schausteller sind schon da​

Itterfest in Hilden

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wird vom 21. bis zum 24. Oktober endlich wieder das Itterfest in der Hildener Innenstadt gefeiert. Die meisten Schausteller sind schon da. Der Aufbau hat begonnen.

Was einst als reines Vereinsfest begann, ist heute eine Großveranstaltung für die ganze Familie. Das Itterfest wird von ehrenamtlichen Mitgliedern der Werbegemeinschaft organisiert. Vier Tage lang kann wieder in der Hildener Innenstadt gefeiert werden. Von Freitag, 21. Oktober, bis Montag, 24. Oktober, lockt die Itterkirmes wieder zahlreiche Besucher an.