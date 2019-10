Hilden : Zauberhaftes Kirmes- und Musikfest

Hilden Tausende Menschen strömten am Wochenende zum Itterfest, tummelten sich an den Getränke- und Imbissbuden.

Von Alexander Riedel

Ein bisschen sportlicher Ausgleich tut bei jeder Arbeit gut. Und so schwang sich die karnevalistische Prominenz am Samstagmittag, kurz vor Dienstantritt an ihren Bierständen, zu einer rasanten Fahrt im Autoscooter in die blinkenden Fahrzeuge.

„Brauchtum verbindet eben“, kommentierte die künftige Karnevalsprinzessin Hildania Mareike I. Schlebusch von der „Hildener Narrenakademie“. Sie hatte neben Christian Schumacher, dem Präsidenten der „Jecken Fründe“ Platz am Steuer genommen. Sein Bruder Stefan wiederum kurvte mit Schwägerin Yvonne über die glatte Fläche.

Info Zahlen und Fakten zum Itterfest Programm Noch bis 19 Uhr Montagabend, 28. Oktober, sind die Fahrgeschäfte und Stände der Profi-Schausteller geöffnet. Veranstalter des Festes ist die Hildener Werbegemeinschaft. Sie sucht weiterhin ehrenamtliche Mitstreiter, die das Itterfest im kommenden Jahr unterstützen wollen. Informationen im Internet unter: www.hildener-werbegemeinschaft.de

Und nicht nur bei den närrischen Vereinen herrschte am Wochenende beste Laune: Tausende Menschen flanierten über die Mittelstraße, ließen sich vom Duft gebrannter Mandeln und herzhafter Gaumenfreuden sowie dem Anblick kandierter Früchte und anderer Süßigkeiten leiten oder suchten am Nove-Mesto-Platz den kleinen Adrenalinstoß an den Fahrgeschäften: Zum Beispiel am Break Dance, dessen Gondeln sich in atemberaubender Geschwindikeit auf der rotierenden Fläche um sich selbst drehten und wendeten. Oder auf dem „Scheibenwischer“, der den Gästen mit seiner kreisenden Bewegung ein gehöriges Kribbeln im Bauch versetzte.

„Auf die Kirmes sind wir schon als Jugendliche immer gegangen“, erzählte die Hildenerin Verena Badyna. Sie stattete dem Itterfest am sonnigen Samstag mit ihrer Familie einen Besuch ab. „Heute sind es die eigenen Kinder, die uns hierher führen“, schob die junge Mutter hinterher, während sie am gemütlichen Kinderkarussell „Fantasia“ stand. Leider sei das Kirmes-Angebot im Vergleich zu früheren Jahren kleiner geworden, sagte sie. Ein Besuch des Itterfestes gehört aber dennoch fast in jedem Jahr zum Standard-Programm. „Die Zuckerwatte“, beantwortet ihre Tochter verschmitzt die Frage, was ihr denn am Fest am besten gefalle.

Magisch ging es unterdessen auf der Bühne am Alten Markt zu: Zauberer „Piccolo“ hatte sich für seine Tricks die kleine Franka als Assistentin auf die Bühne geholt. Mit ihr gemeinsam mischte er Papierschnipsel, Salz, Ketchup, Maggi und andere Mitbringsel zusammen – und heraus kamen am Ende Bonbons für die strahlenden Zuschauer. „Ihr wart das beste Publikum, das ich heute hatte“, rief er den vergnügten Beobachtern zu.

Live-Auftritte von Musikgruppen und DJs brachten wiederum die Erwachsenen am Alten Markt am Freitag, Samstag und Sonntag zum rhythmischen Klatschen, Tanzen und auch Mitsingen. Die Hildener sollten „mit guter Laune und ganz gemütlich in die etwas dunklere Jahreszeit übergehen“, hatte Bastian Mey von der Hildener Werbegemeinschaft im Vorfeld des Wochenendes als Ziel des Festes unter dem Motto „Jubel, Trubel und Heiterkeit“ ausgegeben.

Das organisiert der Verein in diesem Jahr bereits zum 38. Mal – unterstützt von verschiedenen Vereinen, die neben neuen Gästen stets auch ein Stammpublikum um ihre Stände versammeln. „Die Bratkartoffeln von der KG Rot-Weiß sind einfach berühmt“, schwärmte Prinzessin Mareike I. bei einer kleinen Stärkung.

Die karnevalistische Prominenz mit Stefan, der künftigen Karnevalsprinzessin Mareike und vorne Christian und Yvonne kurvte vergnügt im Autoscooter. Foto: Köhlen, Stephan (teph)