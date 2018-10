Itterbühne startet mit neuem Stück

Hilden Die Itterbühne ist zurück, diesmal mit einem „himmlischen“ Stück, das für Verwirrung und Heiterkeit sorgt.

„Dem Himmel sei Dank“ (von Bernd Gombold) heißt das neue Stück der Laientheatergruppe „Itterbühne“. Im Heinrich-Strangmeier-Saal hatte die Komödie Premiere. Wer die versäumt hat, kann sich das Stück noch heute (19 Uhr) und morgen (15.30 Uhr) anschauen. In einem katholischen Pfarrhaus vor Ort geht es drunter und drüber: Die Kirche muss dringend renoviert werden, das Dach hat ein großes Loch und es regnet in die Orgel hinein. Doch der Gemeinde fehlt das Geld für die Reparaturen. Der pfiffige Pfarrer Alfons (gespielt von Witold Fassbender) hat neue Einnahmequellen gefunden, brennt eigenes Zwetschgenwasser aus den Früchten der Pfarreiwiese, bietet abendliche Pokerturniere im Pfarrhaus an und vermietet die übrigen Zimmer an Gäste. Bemühungen, die an den Kräften des Gemeindevorstehers zerren, müssen diese Aktivitäten doch vor den Kirchenoberhäuptern verborgen bleiben. Alfons‘ Haushaltshilfe Hermine (Karen Fricke) unterstützt ihren Chef und sorgt im Laufe des Stückes für die nötige Verwirrung, als schließlich Domkapitular Dr. Jüngling (Andreas Brieden) auf der Matte steht, um den Gerüchten über das unheilige Treiben im Pfarrhaus nachzugehen.