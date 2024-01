Kultur in Hilden und Haan Der Oma-Trick kommt zurück auf die Bühne

Die Itterbühne ist zurück auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Das Laientheater spielt am 23. und 24. März „Der Oma-Trick“ im Heinrich-Strangmeier-Saal, Altes Helmholtz, Gerresheimer Straße 20 in Hilden. Beginn der Vorstellung am Samstag ist um 19 Uhr und am Sonntag um 15.30 Uhr. Laut Auskunft von Regisseurin Carolin Kruppa wird Karen Fricke erneut den Bruno spielen. Die Hauptrolle musste kurz vor den Vorstellungen im Herbst wegen Krankheit umbesetzt werden. Fricke sprang ein und bleibt nun dabei. Karten für die Vorstellungen gibt es für 9 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr im Reisebüro Dahmen an der Mittelstraße in Hilden oder über Neanderticket.