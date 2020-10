Itter-Clean-Team Hilden : Sie räumen weg, was andere hinterlassen

Foto: Köhlen, Stephan (teph) 11 Bilder Diesen Müll findet das Itter-Clean-Team

Das Itter-Clean-Team rund um Matthias Mustafovski sammelt in privater Initiative wilden Mülll in Hilden. Dabei stoßen sie nicht nur auf Plastikverpackungen, sondern auch auf Farbeimer, Einkaufswagen, Fahrräder und Reifen.

Angefangen hat alles damit, dass Matthias Mustafovski aufgefallen ist, wie viel Glas und Metall in der Itter herumliegt. Als ein Mann der Tat hat er sich nicht nur darüber geärgert, sondern selbst Hand angelegt. Dabei hatte er von Anfang an tatkräftige Unterstützung von den Zwillingsbrüdern Massimo und Maurice. „Wir haben zuerst Glasscherben, Keramik und so mit Schaufeln aus der Itter geholt“, erzählt Massimo. Und wie es oft ist, wenn man mit irgendetwas irgendwo anfängt – es fällt einem immer mehr auf, wo man ebenfalls tätig werden sollte.

Inzwischen hat Matthias Mustafovski für die kleine Gruppe ehrenamtlicher Saubermacher einen passenden Namen gefunden: Itter-Clean-Team. Vor allem Jugendliche aus der Familie und dem Bekanntenkreis haben sich dem Team angeschlossen. Aber Matthias Mustafovski möchte, dass es mehr werden. Deshalb hat er inzwischen auch Flyer drucken lassen mit dem schönen Slogan „Saubere Stadt – glückliche Menschen“. Außerdem ist das Clean-Team auch in den sozialen Medien zu finden. „Ich habe viele Stellen fotografiert, die total zugemüllt sind“, erzählt Mustafovski, „da liegen Glasscherben und Metallreste in der Itter.“ Besonders gefährlich ist das, da viele Hunde in die Itter gehen, die sich an diesem Müll verletzen können.

Info Günstige Gebühren für die Müllentsorgung Die Itterstadt zählt bei den Müll-Gebühren zu den zehn preiswertesten Kommunen in NRW. Ein Vier-Personen-Haushalt mit 120-Liter-Restmülltonne, 14-täglicher Leerung, 120-Liter-Biotonne mit 14-täglicher Leerung und Papierabfall zahlt 163,20 Euro im Jahr. Die günstigste Kommune für den Musterhaushalt ist Kaarst mit 146,20 Euro, die teuerste Münster. Dort zahlen die Bürger 640,80 Euro. Der Kreis Mettmann ist Mitglied in der Entsorgungsgemeinschaft EKOCity. Ihr gehören auch die Städte Bochum, Herne, Remscheid, Wuppertal sowie die Kreise Ennepe-Ruhr und Recklinghausen an. Der Verband handelt mit Müllverbrennungsanlagen in der Region die Preise aus, zu denen die Städte und Kreise ihren Müll dort verbrennen lassen können. Das führt dazu, dass die Anlagen gut ausgelastet sind. Davon profitieren auch die Gebührenzahler in Hilden über günstige Verbrennungsentgelte.

„Es ist schade, dass die Leute überall ihren Müll reinwerfen“, sagt Mustafovski. „Wir wollen etwas ändern. Die Itter ist das Wahrzeichen der Stadt Hilden. Deshalb sollte sie entsprechend gepflegt werden.“ Er ist fast täglich unterwegs, um Müll einzusammeln. Aber er organisiert auch Aktionen, wie die Säuberung der Reitwege oder die Reinigung rund um den Wendehammer an der Horster Allee. „Das war in den 60er Jahren mal ein Flamingopark“, weiß er. Inzwischen dient das Waldstück als Müllkippe. Nicht nur einen Ofen, auch Bodenplatten, Plastiksäcke und der Inhalt von Blumenkästen wurden hier illegal entsorgt.

„Alles, was Hausmüll und Glas ist, nehmen wir raus“, sagt Matthias Mustafovski. Für Wertstoffe, wie Altmetall, hat er bei „Wertstoff and more“ ein Konto eingerichtet. Vom Erlös werden Werkzeuge für das Itter Clean Team besorgt, wie zum Beispiel Greifzangen.

Einen Spendenaufruf hat Mustafovski ebenfalls schon gestartet. „Wir möchten das ein bisschen größer planen“, sagt er. Die Flyer sind ein Anfang. Immer wieder finden es die ehrenamtlichen Saubermacher erstaunlich, was die Leute so alles in die Itter werfen. „Wir haben schon einen Einkaufswagen gefunden“, erzählt Mustafovski, und Massimo erinnert sich: „Da lag eine Couch in der Itter.“ Der 15-Jährige möchte sich weiterhin an den Aktionen beteiligen. „Es geht um meine Zukunft“, ist er sich bewusst. Die möchte er aktiv mitgestalten und besser machen. Natürlich ist es manchmal auch anstrengend, aber das nimmt er gern in Kauf.