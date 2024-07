Weltweites IT-Problem? Rettungsdienst meidet Krankenhaus Hilden

Das Hildener Krankenhaus ist am Freitag zeitweise offenbar nicht mehr vom Rettungsdienst angefahren worden. Die Leitstelle des Kreises Mettmann habe die Notfälle auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt, hieß es. Hilden, so erklärte eine Kreissprecherin, sei an diesem Tag nicht angefahren worden, Langenfeld dagegen schon. Dort stieg das Aufkommen von Notfällen offenbar merklich an. Auch das städtische Klinikum in Leverkusen habe sich bereitgehalten, um mögliche Notfälle aus dem Mettmanner Südkreis aufzunehmen, sickerte durch.