Hilden : Tag der offenen Moschee

Die Arrahman-Moschee an der Telleringstraße öffnet am 3. Oktober ihre Türen.

Hilden Am Tag der Deutschen Einheit laden die muslimischen Gemeinden in Hilden zum Tag der offenen Moschee ein.

Die beiden islamischen Gemeinden in Hilden laden für Donnerstag, 3. Oktober, zum Tag der offenen Moschee ein. Das Islamisch-Marokkanische Kulturzentrum in Hilden an der Telleringstraße 7 bietet zwischen 11 und 14 Uhr unter dem Motto „Menschen machen Heimat/en“ unter anderem Führungen durch die Arrahman-Moschee an. „Kompetente Gesprächspartner führen durch die Moschee, beantworten Fragen und erzählen von der Geschichte des Vereins und vom Alltagsleben der Muslime“, teilte die Gemeinde mit.