Irrfahrt durch Fußgängerzone in Hilden : Die Bürgeraktion wirft der Stadt „riskantes Spiel“ vor

Hilden Die rasante Irrfahrt einer Frau durch die Fußgängerzone bleibt ohne Konsequenzen. Die Bürgeraktion übt scharfe Kritik an der Stadtverwaltung

Die Stadt betreibe in puncto Sicherheit der Passanten ein riskantes Spiel, erklärt Reffgen zur Stellungnahme der Verwaltung auf eine Anfrage seiner Fraktion. In ihrer Antwort stelle die Stadt klar, dass sie nichts zu tun gedenke, was an der bestehenden Situation etwas ändere. Danach soll es bei den beiden ungeschützten Zufahrten an der Mühlenstraße und über den Axlerhof bleiben. Die Stadt rechtfertige ihren Standpunkt erneut mit dem Hinweis, Rettungsfahrzeuge müssten an zwei Stellen völlig ungehindert in die Fußgängerzone einfahren können. Das Gefährdungspotenzial durch eine mögliche Amokfahrt sei demgegenüber zu vernachlässigen.