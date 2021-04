Corona-Zahlen von Sonntag : Inzidenzwert klettert auf über 220

Kreis Mettmann Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage liegt im Kreis Mettmann bereits am zweiten Tag in Folge über der 200er-Grenze. Neue Todesfälle, wie noch am Samstag, wurden für Sonntag allerdings keine gemeldet.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 1696 Infizierte, 159 mehr als am Freitag. Davon leben in Erkrath 218 (+44), in Haan 80 (+3), in Heiligenhaus 80 (+11), in Hilden 140 (+7), in Langenfeld 196 (19), in Mettmann 174 (-2), in Monheim 147 (+10), in Ratingen 380 (+29), in Velbert 133 (+36) und in Wülfrath 48 (+5).