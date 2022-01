Hilden/Haan : Inzidenzwert im Kreis geht erneut zurück

Hilden/Haan Das ist der Corona-Sachstand im Kreis Mettmann am Montag, 17. Januar 2022: 4737 Infizierte, 40.208 Genesene, Inzidenz 554,4.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 4737 Infizierte erfasst, 206 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 488 (+41; 41 neu), in Haan 237 (+3; 8 neu), in Heiligenhaus 218 (+7; 8 neu), in Hilden 473 (+27; 27 neu), in Langenfeld 469 (+16; 16 neu), in Mettmann 433 (+28; 28 neu), in Monheim 456 (+30; 30 neu), in Ratingen 902 (+26; 26 neu), in Velbert 813 (+22; 22 neu) und in Wülfrath 248 (+6; 6 neu).