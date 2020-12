Zahlen im Kreis Mettmann schnellen in die Höhe : Inzidenz steigt wieder über 200

Zum zweiten Mal erreicht die Inzidenz im Kreis Mettmann die 200er-Marke. Auswirkungen auf die ohnehin schon verschärften Maßnahmen hat diese Entwicklung erst einmal nicht. Eine Ausgangssperre wie in Solingen steht vorerst nicht zur Debatte.

Die Inzidenz im Kreis Mettmann steigt weiter an. Am Mittwoch meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von 202,4 – nur 0,4 Punkte unter dem bisherigen Rekord am 6. November. Auswirkungen auf die ohnehin schon verschärften Schutzmaßnahmen hat diese Entwicklung bisher jedoch nicht, wie Kreissprecherin Daniela Hitzemann erklärt. „Am Mittwoch ist erst die neue Coronaschutzverordnung in Kraft getreten“, sagt sie. Die reguliere ohnehin schon sehr viel und müsse jetzt erst einmal wirken. Wenn auch das nichts bringt, könne man nur noch über Ausgangssperren wie in Solingen oder weitere Kontaktbeschränkungen nachdenken. „Wir als Kreis Mettmann sind jedoch nicht die Großstadt mit der Partyszene, die nachts um die nachts Häuser zieht.“ Trotzdem: „Wir fragen aber jetzt erst noch mal bei Städten nach, ob sie Regelungsbedarf sehen“, sagt Hitzemann.