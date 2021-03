Corona-Lage im Kreis Mettmann : Inzidenz steigt wieder an

599 Corona-Patienten aus dem Kreis Mettmann sind bisher gestorben. Aktuell werden 72 Menschen in Krankenhäusern wegen Covid-19 betreut. Unser Überblick über die aktuelle Corona-Lage in unserer Region.

Fallzahlen Nachweislich mit dem Coronavirus infiziert waren am Montag 608 Menschen, zwei mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 58 (+2; 3 neu erkrankt, 1 genesen), in Haan 38 (unverändert; 2 neu erkrankt, 2 genesen), in Heiligenhaus 47 (-6; 0 neu erkrankt, 6 genesen), in Hilden 84 (+3; 5 neu erkrankt, 2 genesen), in Langenfeld 81 (unverändert; 3 neu erkrankt, 3 genesen), in Mettmann 63 (+6; 6 neu erkrankt, 0 genesen), in Monheim 50 (+5; 5 neu erkrankt, 0 genesen), in Ratingen 58 (-1; 4 neu erkrankt, 5 genesen), in Velbert 111 (-6; 7 neu erkrankt, 12 genesen) und in Wülfrath 18 (-1; 1 neu erkrankt, 2 genesen).