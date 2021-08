Hilden/Haan : Inzidenz im Kreis Mettmann steigt auf 61,8

Hilden/Haan Der Sachstand am Sonntag: 467 Infizierte, 23.809 Genesene. Die Impfzahlen vom Wochenende werden am Montag nachgeliefert.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 467 Infizierte, 37 mehr als am Samstag. Davon leben in Erkrath 50 (3 Neuinfizierte, 86 in Quarantäne), in Haan 26 (1 Neuinfizierter, 68 in Quarantäne), in Heiligenhaus 32 (1 Neuinfektion, 41 in Quarantäne), in Hilden 62 (7 Neuinfizierte, 103 in Quarantäne), in Langenfeld 46 (2 Neuinfizierte, 71 in Quarantäne), in Mettmann 24 (1 Neuinfizierter, 41 in Quarantäne), in Monheim 76 (11 Neuinfizierte, 110 in Quarantäne), in Ratingen 54 (6 Neuinfizierte, 94 in Quarantäne), in Velbert 84 (16 Neuinfizierte, 129 in Quarantäne) und in Wülfrath 13 (2 Neuinfizierte, 19 in Quarantäne).