Immer mehr Corona-Infektionen : Inzidenz im Kreis Mettmann so hoch wie noch nie

333 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt an diesem Montag. Nachdem die Inzidenz am Wochenende die 400er-Marke gerissen hat, steigt sie weiter an. Unser Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Montag 3443 Menschen, 319 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 355 (+43, 44 neu infiziert), in Haan 182 (+18, 20 neu), in Heiligenhaus 169 (+10, 11 neu), in Hilden 331 (+42, 43 neu), in Langenfeld 314 (+22, 25 neu), in Mettmann 297 (+34, 39 neu), in Monheim 327 (+26, 24 neu), in Ratingen 715 (+59, 61neu), in Velbert 564 (+48, 49neu) und in Wülfrath 189 (+17, 17 neu). Das Gesundheitsamt meldet am Montag insgesamt 333 Neuinfektionen.