Aktuelle Corona-Zahlen : Inzidenz sinkt unter 100

Die Inzidenz ist im Kreis Mettmann unter 100 gerutscht. Foto: dpa/Peter Steffen

Nachdem die Inzidenz im Kreis Mettmann am Wochenende die 100er-Marke geknackt hatte und am Dienstag auf einen Rekordwert von 113,5 angestiegen war, liegt er laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch bei 99,3.

Die Inzidenz im Kreis Mettmann ist laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch gesunken und unter die 100er-Marke gerutscht. Am Dienstag lag sie in Erkrath, Haan, Heiligenhaus, Hilden, Langenfeld, Mettmann, Monheim, Ratingen, Velbert und Wülfrath bei 113,5, einen Tag später sind es noch 99,3. Kein Grund zur Entwarnung, erklärt der Kreis, der von normalen Schwankungen spricht.

Am Sonntag stieg die Inzidenz in unserer Region auf über 100. In ganz Nordrhein-Westfalen lagen nur der Kreis Soest und Paderborn unter der kritischen Marke von 50. Seit Mittwoch gehört der Kreis Wesel ebenfalls zu den Regionen, die nicht mehr als Risikogebiet gelten.