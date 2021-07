Hilden : Zwei Neuinfektionen, eine davon in Hilden

Hilden Haan Der Sachstand am Sonntag (4.7.2021) beim Corona-Virus: 48 Infizierte, 23.430 Genesene. Die Inzidenz liegt bei 3,9 und steigt schon wieder an.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen waren im Kreis Mettmann am Sonntag 48 Infizierte erfasst, drei weniger als am Freitag. Davon leben in Erkrath 9 (40 in Quarantäne), in Haan 1 (4 in Quarantäne), in Heiligenhaus 4 (10 in Quarantäne), in Hilden 7 (19 in Quarantäne), in Langenfeld 2 (8 in Quarantäne), in Mettmann 7 (15 in Quarantäne), in Monheim 12 (24 in Quarantäne), in Ratingen 2 (7 in Quarantäne), in Velbert 3 (6 in Quarantäne) und in Wülfrath 1 (1 in Quarantänet). Die Zahlen der Genesenen weisen Unstimmigkeiten auf, die laut Kreis an einer Softwareumstellung liegen. Insgesamt meldet das Gesundheitsamt am Sonntag zwei Neuinfektionen, eine in Hilden und eine in Heiligenhaus.