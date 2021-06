Corona-Zahlen : Inzidenz im Kreis sinkt erstmals wieder unter 5

Hilden/Haan Von Samstag auf Sonntag gab es im Kreis Mettmann keine Neuinfektionen. Am Samstag war noch eine (in Mettmann) gemeldet worden.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 66 Infizierte erfasst, 11 weniger als am Freitag. Davon leben in Erkrath 12 (-2; 0 neu erkrankt, 2 genesen), in Haan 2 (-1; 1 genesen), in Heiligenhaus 6 (-3, 3 genesen), in Hilden 8 (-1; 1 genesen), in Langenfeld 5 (+/-0), in Mettmann 9 (+1, 0 genesen), in Monheim 7 (+/-0;), in Ratingen 8 (-2; 0 neu; 2 genesen), in Velbert 8 (-3, 0 neu, 3 genesen) und in Wülfrath 1 (+/-0).