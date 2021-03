Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz kennt derzeit nur eine Richtung: Nach oben

105 Neuinfektionen meldet der Kreis am Freitag. Die Inzidenz steigt damit weiter an. In den Krankenhäusern werden 71 Menschen aus dem Kreis Mettmann betreut. Unser Überblick über die Corona-Entwicklungen am Freitag.

Fallzahlen Nachweislich am Coronavirus infiziert sind im Kreis Mettmann am Freitag 935 Menschen, 29 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 81 (+2; 6 neu, 4 genesen), in Haan 63 (+5; 11 neu, 6 genesen), in Heiligenhaus 67 (-6; 2 neu, 8 genesen), in Hilden 92 (+3; 12 neu, 8 genesen), in Langenfeld 60 (+10; 10 neu, 0 genesen), in Mettmann 74 (+5; 10 neu, 5 genesen), in Monheim 56 (+/-0; 8 neu, 8 genesen), in Ratingen 201 (+6; 19 neu, 13 genesen), in Velbert 197 (+4; 25 neu, 21 genesen) und in Wülfrath 44 (+/-0; 2 neu, 2 genesen). Insgesamt meldet der Kreis 105 Neuinfektionen (am Mittwoch waren es 113). Hotspots gibt es laut Kreis keine, das Infektionsgeschehen sei weiter diffus.