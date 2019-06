Hilden : Der Hildener Schlagzeuger Ulf Stricker hat viel zu sagen

Der Hildener Schlagzeuger ist zu Gast bei der Interviewreihe „Was ich zu sagen habe“.

Mit Ulf Stricker hat Matthias Dohmen in seiner Reihe „Was ich zu sagen habe“ einen Ausnahmemusiker zu Gast, der bereits im Alter von sechs Jahren ein Klavier bekam, als klassischer Pianist einen „Jugend musiziert“-Wettbewerb gewann, international vernetzt ist und an der Telleringstraße ein hochprofessionelles Studio betreibt, in dem angesagte Künstler Aufnahmen machen. Der 1977 in Düsseldorf geborene Stricker lebt in Hilden, ist verheiratet und Vater eines Kindes. Er hat von Jazz über Salsa bis zu Heavy Metal „alles“ gespielt, was am Schlagzeug denkbar ist. Er hat Alexander Klaws begleitet, als er erster Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) wurde, tourte mit Bob Mintzer, Axel Fischbacher (ebenfalls Hildener), Walter Fischbacher, Adam Nitti und einem Dutzend weiterer Weltkasse-Jazzspieler durch Deutschland und Europa und machte auch bei Musicals mit wie „Miami Nights“, „Saturday Night Fever“ oder „Das Mädchen Rosemarie“.