Hilden : Integrationsrat fordert nach Hanau mehr Schutz für Migranten

CDU-Landtagsabgeordneter Dr. Christian Untrieser (l.) mit Hamza El Halimi, Vorsitzender des Integrationsrates. Foto: Christoph Schmidt

Hilden/Haan In Hanau hat ein 43-jähriger Rechtsradikaler zehn Menschen erschossen, neun davon waren Mitbürger mit einem Migrationshintergrund. Sechs weitere wurden verletzt, einer davon schwer. NRW-Innenminister Herbert Reul hat Trauerbeflaggung an allen Dienstgebäuden des Landes und der Städte und Gemeinden angeordnet, auch in Hilden und Haan.

Nach diesem rassistischen Terrorakt fordert Hamza El Halimi, Vorsitzender des Hildener Integrationsrates, jetzt mehr Schutz und Sicherheit für Migranten, die bei uns leben. Innenminister Reul hat bereits angeordnet, dass die Polizei an Moscheen verstärkt präsent sein soll. Der Integrationsrat ist das einzige, ausschließlich durch die in Hilden lebenden Migranten demokratisch legitimierte Gremium der Stadt Hilden.

„Besonders die muslimischen Mitbürger werden durch Terrorakte wie in Hanau erschüttert und leben in immer größerer Angst. Gezielte Polizeipräsenz vor Moscheegemeinden und die Ausweitung der grundlegenden Polizeipräsenz sind überfällig“ fordert Hamza El Halimi. Diese minimalen Schutzmaßnahmen seien das Mindeste, was die Politik tun könne.

Pfarrer Frank Weber, Superintendent des Kirchenkreises Düsseldorf-Mettmann, und Pfarrer Daniel Schilling, Kreisdechant des Kreisdekantes Mettmann, erklären gemeinsam ihre Solidarität mit allen ausländischen Mitbürgern und fremden Menschen im Kreis Mettmann: „Sie gehören fest zu unserm Gemeinwesen.“ Beide rufen ihre Gemeinden auf, besonders am kommenden Sonntag, um Trost und Beistand für die Angehörigen der Getöteten und Verletzten und für „unsere muslimischen Mitbürger, Moscheegemeinden und religiösen Vereine“ zu beten. 25 Prozent der 17,9 Millionen Nordrhein-Westfalen sind Zuwanderer.