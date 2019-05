Kultur : Musik liegt in der Luft

Hilden Selbst einmal ein Instrument ausprobieren und das breite Angebot kennenlernen: Beim Tag der offenen Tür der Musikschule Hilden haben vor allem Kinder und ihre Eltern an der Gerresheimer Straße vorbeigeschaut.

Zahlreiche Eltern und neugierige Kinder haben am Samstag den Tag der offenen Tür der Musikschule genutzt, um sich über das vielfältige Angebot zu informieren und sich unter fachlicher Anleitung an den Instrumenten auszuprobieren. Die Resonanz war, wie immer, hoch.

Wenn die Musikschule ihre Pforten im Alten Helmholtz an der Gerresheimer Straße öffnet und die Türen der sonst verschlossenen Klassenräume sperrangelweit aufstehen, strömen jedes Jahr zahlreiche interessierte Bürger hinein. Angelockt durch die feinen Töne der Harfe, die tiefen Klänge der Oboe oder das süße Säuseln der Geige, weckte es auch am Samstag bei zahlreichen Kindern die Lust, selbst mal den Instrumenten wohlklingende Laute zu entlocken.

Auskunft erteilt aber auch das Sekretariat telefonisch unter 02103 72 250 oder per Mail an musikschule@hilden.de.

Allen voran sind es die Eltern, die ihren Kindern, die wunderbare Welt der Musik eröffnen wollen: „Ich war schon mit meiner Tochter bei der musikalischen Früherziehung und in der Kita hat sie auch schon einige Instrumente kennengelernt“, erzählte beispielsweise Eva-Maria Strauß. Dabei habe ihre Tochter Sophia (6) besonderes Interesse an Flöte und Klavier gezeigt. Für Strauß ist eine musikalische Ausbildung wichtig, aus zweierlei Gründen: „Ich denke, dass es den Kindern hilft, wenn sie musikalische Kenntnisse haben, zum anderen gehört Musik einfach zu unserer Familie dazu.“ Papa Oliver war selbst mal Schüler der Musikschule, spielt neben Trompete auch Bass und Schlagzeug.

Insgesamt 64 Lehrkräfte unterrichten derzeit rund 3000 Schüler an der städtischen Musikschule. „Zwei Drittel davon sind angestellt, ein Drittel arbeitet auf Honorarbasis. Damit können wir gut auf die Nachfrage reagieren“, sagt Dämmer. Wartelisten gebe es nur bei stark nachgefragten Instrumenten wie etwa Klavier und Keyboard. „Spätestens nach einem halben Jahr bekommen aber in der Regel alle einen Platz“, sagt Dämmer.

Weniger nachgefragte Instrumente, wie Oboe, Fagott, Posaune oder Harfe, würden an diesem Tag besonders in den Vordergrund gebracht, denn: „Bei den Kindern sind diese vielleicht nicht so geläufig, aber in einem Orchester spielen sie nach wie vor natürlich eine wichtige Rolle.“