Hilden : Insolvenzverwalter verärgert: Wielpütz gründet Betriebsrat

Wielpütz beschäftigt in Hilden (Foto) und Haan rund 850 Mitarbeiter. Foto: Tobias Dupke

Die Vorbereitungen für die Wahl der Arbeitnehmer-Vertreter beim Autozulieferer laufen. Insolvenzverwalter: „Abschreckende Nachricht“ für Investoren.

Es steht zwar noch kein Termin fest, aber die Vorbereitungen zu den Betriebsratswahlen beim angeschlagenen Automobilzulieferer Wielpütz laufen offenbar auf Hochtouren – bislang hatte es keine Arbeitnehmervertretung gegeben. Wie die für Hilden und Haan zuständige IG Metall Remscheid-Solingen bestätigt, gibt es einen Wahlvorstand, der die erforderlichen Schulungen bereits absolviert hat. Was für Marko Röhrig, den Ersten Bevollmächtigten der IG Metall Remscheid-Solingen, einfach nur die Einforderung des gesetzlich festgelegten Rechtes ist, gefährdet für Insolvenzverwalter Nikolaos Antoniadis die Suche nach einem Investor: „So eine Nachricht schreckt ab.“

Im Dezember 2018 hatten die 850 Mitarbeiter in Hilden und Haan die Nachricht erhalten, dass Wielpütz finanzielle Probleme hat. Als Grund nannten die damaligen Geschäftsführer den Umbruch am Automarkt und die generelle Kritik am Verbrennungsmotor. Das seit 2017 geltende, strengere Testverfahren WLTP habe „zu Veränderungen im Markt geführt, die sich auch auf Automobilzulieferer wie Wielpütz auswirken“, hieß es. „Die verzögerte Marktzulassung von neuen Motoren verursachte erhebliche kurzfristige Umsatzverschiebungen.“