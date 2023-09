Gesundheit in Hilden Ein schwarzer Tag für die Schlaganfallversorgung

Die insolvente Kplus-Gruppe, zu der unter anderem die vor der Schließung stehende Sankt-Lukas-Klinik in Solingen gehört, hat ihren Antrag für die neurologische Versorgung in Solingen sowie im südlichen Kreis Mettmann zurückgenommen und damit nach eigenem Bekunden auf den Aufbau einer Stroke Unit am Städtischen Klinikum Solingen reagiert. Dies gab die Geschäftsführung der Gruppe am Dienstag auf einer Pressekonferenz bekannt. Man beabsichtige, das seit 1. September laufende Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung bis Februar 2024 abzuschließen.