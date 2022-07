Inklusion in Hilden : Das sind die neuen Angebote der Freizeitgemeinschaft

Damit das Projekt Podcast auch wirklich starten kann, hat die Stadtsparkasse Mikros, Mischpult und Lautsprecher gespendet. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Kassetten sind etwas aus der Mode gekommen. Ein Angebot hat die Freizeitgemeinschaft deshalb eingestellt. Doch es gibt Ersatz und noch viel mehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 22. Juni grünes Licht für die weitere Finanzierung der Freizeitgemeinschaft für Behinderte und Nichtbehinderte (FZG) Hilden gegeben hat, erfolgt nun die Umsetzung der neuen Angebote. Dabei sei es eine Selbstverständlichkeit, dass sich alle Angebote an Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen richten.

Am 5. Juni fand bereits der erste Spieleabend statt. Mit 16 Besuchern sei ein guter Start gelungen. Von 18 bis 22.30 Uhr wurde intensiv ausprobiert, gespielt und viel gelacht. Das Team hatte ausgefallene und spannende Brettspiele mitgebracht. Was alles beim ersten Mal nicht gespielt wurde, kommt dann beim nächsten Termin dran. Also vormerken: alle 14 Tage in der Gerresheimer Straße 20b (hintere Seite der Musikschule und VHS, der „Würfel“ links) ab 19 Uhr Spieletreff in der FZG. Eine Anmeldung ist wünschenswert, aber kein Muss unter: j.kuerten@fzg-hilden.de.

Und schon bald beginnen die Tanzangebote am selben Ort speziell für Menschen mit Demenz und/oder Parkinson. Es sei laut Veranstalter mittlerweile nachgewiesen, dass Tanzen nicht nur den Körper fit hält, sondern sich auch auf Gehirnerkrankungen positiv auswirken kann. Geleitet werden die Treffen von erfahrenen Tänzern und Trainern. Hier ist eine Anmeldung unter Angabe der Vorkenntnisse nötig: m.kuerten@fzg-hilden.de.

Vor 41 Jahren hat die FZG die Tonbandzeitung „Die Brücke“ für Menschen in Hilden mit Sehbeeinträchtigungen gestartet. Nun ist das Hören von Kassetten völlig aus dem Alltag verschwunden und lokale Nachrichten kann man – anders als vor 41 Jahren – über unterschiedliche Radiosender hören. Die Tonbandzeitung wurde eingestellt. Doch es gibt einen Nachfolger: den Podcast „Inklusion in Hilden“. In regelmäßigen Abständen wird es Berichte und Interviews mit Betroffenen und Personen, die Hilden mitgestalten, geben. Sinn der Sache sei es, aufzuzeigen, wo Inklusion immer besser funktioniert und wo Verbesserungsbedarf bestehe. Die FZG sucht Mitstreiter. Der Podcast wird veröffentlicht über die Website, in den sozialen Medien und auf der Podcast-Seite der Landesanstalt für Medien NRW. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich: m.krambrock@fzg-hilden.de.

Außerdem wurden eine Facebookseite und ein Instagram-Account eingerichtet, auf denen in naher Zukunft über Neuigkeiten und Veranstaltungen berichtet werden soll. Hierzu sucht die Gemeinschaft noch Mithilfe. Wer möchte, kann sich gern melden unter „m.krambrock@fzg-hilden.de“.

(RP)