Inflation im Jahr 1923 Als ein Ei in Hilden 80 Milliarden Mark kostete

Hilden · Ab dem Kriegsausbruch im Jahr 1914 verlor das Geld in Deutschland an Wert, 1923 jedoch steig die Inflation explosionartig in ungeahnte Höhen, auch in Hilden.

27.08.2023, 11:01 Uhr

Stadt Hilden gibt 1923 Notgeld heraus 9 Bilder Foto: Stadtarchiv Hilden

Mit 20 Millionen Mark beziehungsweise zehn Millionen Euro könnte man heute schon einiges anfangen. 1923 gab‘s dafür in Hilden gerade mal eine Tasse Kaffee. Geldscheine waren damals kaum mehr wert als das Papier, auf dem sie gedruckt waren. Wir haben sieben spannende Fakten zur Inflation vor 100 Jahren zusammengefasst, die Sie so vielleicht noch nicht kannten. Hier geht es zur Bilderstrecke: Stadt Hilden gibt 1923 Notgeld heraus