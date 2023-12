Industrieverein Hilden Abschied nach 18 Jahren

Die Industrie im klassischen Sinn präge schon seit längerer Zeit nicht mehr die Wirtschaft in Hilden, stellt Peters fest. Und der Wandel wird, so seine Prognose, weiter voranschreiten, in Hilden, in Deutschland und weltweit: „Inflation, Pandemie, Klimaveränderung und Kriege schaffen Unruhe in vielen Teilen unserer Erde. Alles scheint aus den Fugen zu geraten.“