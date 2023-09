Verkehr in Hilden Zwei Unfälle mit Fahrerflucht

Gleich zwei Unfälle mit Fahrerflucht meldet die Polizei aus Hilden. Zwischen Donnerstagabend (21. September) und Freitagmittag wurde ein Opel Mokka auf einem Parkplatz am Molzhausweg beschädigt an der hinteren Stoßstange und am rechten Radkasten beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 2500 Euro. Am Samstagmittag wurde der VW T-Cross einer Hildenerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Lortzingstraße durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Gegen 12.30 Uhr stellte sie ihr Fahrzeug ab. Erst bei Ankunft an ihrer Wohnanschrift gegen 13.15 Uhr bemerkte sie am hinteren linken Kotflügel einen frischen Unfallschaden in Form von Lackabrieb, den die Polizei auf etwa 300 Euro schätzt.