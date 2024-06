Warum das nicht in allen Bereichen eine gute Nachticht ist In Hilden wird weniger weggeworfen

Eindeutiger lassen sich Trends über einen Zeitraum von mehreren Jahren erkennen. Es zeigt sich, dass die Pro-Kopf-Produktion an Müll im vergangenen Jahr in praktisch allen Bereichen unter der früherer Zeiten liegt oder zumindest stagniert. So produzierte jeder Hildener im vergangenen Jahr 229 Kilogramm an Haus- und Sperrmüll. Das waren zwar drei Kilogramm mehr als im Jahr 2022, doch seit 2013 lagen die Werte stets höher als in den vergangenen beiden Jahren.