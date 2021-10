Karneval in Hilden : Kinderprinzenpaar freut sich auf die Session

Das neue Kinderprinzenpaar mit Gefolge, vl Hofdame Paula Sophie, Prinzessin Laura Sophie, Prinz Pascal Joel und Adjutant Julian. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Pascal Joel und Laura Sophie werden am 13. November in der Stadthalle offiziell in ihr Amt eingeführt. Sie kennen sich schon seit der Grundschulzeit.

Feierlich im alten Ratssaal wurde ist das neue Kinderprinzenpaar samt Gefolgschaft vorgestellt worden. Prinz Pascal Joel Rosmus (11) und Prinzessin Laura Sophie Arnold (12) freuen sich vor allem auf den hoffentlich stattfindenden Rosenmontagszug.

Seit ihrem fünften Lebensjahr, erinnert sich Laura Sophie, träumte sie schon davon, eines Tages mal Karnevalsprinzessin zu sein. Das Jecken-Gen wurde ihr von ihren Eltern vererbt, die ebenfalls im Hildener Karneval aktiv sind. Als Novizin in der Ahoi Flotte und als Gardetänzerin stand Laura auch schon häufiger auf der Bühne. Bammel vor dem Rampenlicht hat sie daher nicht. „Nur, wenn ich Reden halten muss, dann werde ich wohl etwas aufgeregter sein“, prophezeit die Zwölfjährige.

Für Pascal Joel war es dagegen eher eine spontane Entscheidung, in die Rolle des Karnevalsprinzen zu schlüpfen, erzählt er. Lange gezögert habe er nach dem Angebot nicht, denn: „Ich liebe Karneval, mich zu verkleiden und vor allem den Rosenmontagszug.“ Das neue Kinderprinzenpaar kennt sich noch aus Grundschulzeiten, wo sie zusammen die Schulbank in der Astrid-Lindgren-Grundschule drückten. Heute ist Pascal Joel, wie sei Adjutant Julian Goj (11) Schüler am Helmholtz-Gymnasium. Laura Sophie besucht wie ihre Hofdame Paula Sophie Folkers (12) die Theresienschule. Die Vier kennen und verstehen sich gut. „Ich freue mich vor allem, mit allen zusammen auf der Bühne zu stehen“, sagt Paula Sophie, während Julian, ähnlich wie Pascal Joel vor allem dem Rosenmontagszug entgegen fiebert. Einmal auf einem großen Wagen zu fahren, sich von dem jecken Volk bejubeln zu lassen und Kamelle in die Menge werfen. „Das wird bestimmt super“, ist Julian überzeugt.