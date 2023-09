Freizeit in Hilden Wanderungen im Oktober mit dem Sauerländischen Gebirgsverein

Ein regelmäßiges Angebot ist der Mittwochsspaziergang, der durch Hilden oder durch die Nachbarstädte führt. Los geht es stets ab 9.45 Uhr über Distanzen von 6 bis 7 Kilometern. Typische Ziele sind der Hildener Stadtwald, die Ohligser Heide sowie der Hasseler- und der Benrather Forst. Im kommenden Monat sind diese Wanderungen vorgesehen: Am 4. Oktober geht es auf einen Spaziergang ab Elbsee-Parkplatz. Eine Woche später ist der Heidekrug an der Walder Straße der Treffpunkt. Am 18. Oktober startet die Wanderung am Parkplatz vor der Autobahnbrücke an der Hildener Straße/Brockenstraße in Düsseldorf. Der letzte Termin des Monats folgt am 25. Oktober. Los geht es ab Waldbadparkplatz an der Elberfelder Straße.