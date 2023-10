Kultur in Hilden Lesungen mit Simak Büchel

Büchel thematisiert in seinen Romanen für Kinder und Jugendliche Fragen nach Identität, Künstlicher Intelligenz und Menschlichkeit. Seit vielen Jahren bringt er Schulklassen mit seinen Lesungen die Faszination für Geschichten näher und entführt schauspielend und lesend in die Welten der Fantasie. Sein Schaffen wurde mit zahlreichen Stipendien ausgezeichnet, unter anderem Arbeitsstipendien des Landes Nordrhein-Westfalen und einer Einladung zur Autorenwerkstatt der Konrad-Adenauer-Stiftung in die Villa La Collina in Cadenabbia/Italien. Mit Frau, Sohn und Tochter lebt er im Bergischen Land.