Kriminalität in Hilden Gestohlener VW T-Roc in Rheinland-Pfalz gefunden

Ein im August in Hilden gestohlener VW T-Roc ist nun in Rheinland-Pfalz wieder aufgetaucht. Wie die Kreispolizei Mettmann mitteilt, suchte ein 43-Jähriger am vorigen Sonntag eine Polizeiwache im benachbarten Bundesland auf, weil er nach dem Kauf des Autos Zweifel an der Echtheit der Fahrzeugpapiere hatte. Und aus diesem Zweifel wurde recht schnell Gewissheit: Schon im Rahmen erster Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass der VW aus einem Einbruchdiebstahl in Hilden stammte und stellten das Fahrzeug zur Beweis- sowie zur Eigentumssicherung sicher. Die vorgelegten Zulassungsbescheinigungen stammten zudem aus einem Einbruchdiebstahl in ein Straßenverkehrsamt und wurden ebenfalls sichergestellt.