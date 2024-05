In der Hildener Innenstadt Unfallflucht in Tiefgarage

Wie die Polizei nun mitteilte, beging ein Autofahrer bereits am Freitag, 24. Mai, in der Tiefgarage an der Straße Am Rathaus in Hilden eine Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines weißen Mercedes Benz CLA hatte ihr Fahrzeug gegen 7.20 Uhr in der Tiefgarage ordnungsgemäß abgestellt. Als sie gegen 14.40 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden vorne rechts an ihrem Wagen fest. Der Unfallverursacher hatte sich vom Ort des Geschehens entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.