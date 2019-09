Hilden : In Hilden entsteht ein Leuchtturmprojekt für Demenzkranke

In Hilden entsteht ein Leuchtturmprojekt für Demenzkranke

Hilden Die Graf-Recke-Stiftung baut im Hildener Westen für 19 Millionen Euro ein Wohnquartier für demenzkranke Menschen, das deutschlandweit einzigartig ist. Mit dem Richtfest rückt der Einzug der ersten Bewohner immer näher.

Ein bundesweit einzigartiges Projekt entsteht momentan am Rande Hildens an der Horster Allee. Im Dorotheenviertel baut die Graf-Recke-Stiftung auf rund vier Hektar für rund 19 Millionen Euro ein Wohnquartier für demenzkranke Menschen. Am Freitag feierte die Stiftung mit vielen Ehrengästen Richtfest des Ahorn-Karrees. Anfang 2020 sollen die ersten der 119 Bewohner einziehen können.