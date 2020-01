Buschfeuer : Auswanderin spricht über australische Feuerhölle

Ein Feuerwehrmann bekämpft in Australien die Flammen, die auf ein Gebäude übergegriffen haben. Foto: dpa/Dan Himbrechts

Hilden Christl Lohrum hat am Bonhoeffer-Gymnasium ihr Abitur gemacht. Sie lebt mit kurzer Unterbrechung seit 2003 in Australien.

In Australien gehören Katastrophen irgendwie zum Alltag. Entweder man muss sich vor Stürmen in Sicherheit bringen oder vor Feuer. „Es gibt über das ganze Land verteilt Evakuierungszentren“, erzählt Christl Lohrum. Manche haben dicke Wände und werden in die Höhe gebaut, damit ihnen Stürme nichts anhaben können und vom Meer einströmendes Wasser keine Menschen gefährdet. Andere sind so gebaut, dass sie größtmöglichen Schutz vor Feuer geben. „Australien ist ein Land der Extreme“, sagt Christl Lohrum. Aber selbst in diesem Land der Extreme sind die aktuellen Buschfeuer eine Ausnahmeerscheinung.

Christl Lohrum macht 1998 am Hildener Bonhoeffer-Gymnasium ihr Abitur. Sie studiert in Wuppertal Architektur, lernt während eines Auslandssemesters in Mailand viele nette Menschen kennen, bleibt mit ihnen in Kontakt. 2003 zieht eine dieser neuen Freundinnen mit ihrem Lebensgefährten nach Australien. „Ich habe damals keinen Job gefunden und dachte mir: Warum nicht Australien“, erinnert sich die 40-Jährige heute. Sie kommt mit.

Info Brände in Australien erschüttern die Welt Seit Ende August brennt es in Australien. Was zunächst wie ein normales Feuer wirkte, entwickelte sich zu dem aktuell wütenden Mega-Brand. Millionen Tiere starben bereits, mindestens 28 Menschen fielen den Flammen bislang zum Opfer. Es brennt auf einer Fläche von mehr als 800.000 Hektar.

In Australien findet sie innerhalb von zwei Wochen einen Job, verliebt sich in Land und Leute, erhält ein Arbeitsvisum. Sie lernt ihren Lebensgefährten kennen, dem sie 2006 und 2007 Europa zeigt. Für ein Jahr ziehen sie in ihre alte Heimat. Die beiden leben aber seit 13 Jahren wieder im tropischen Nordosten Australiens in der Stadt Cairns, umgeben von Regenwald. Dort stehen die hohen, dickwandigen Evakuierungszentren. Sie schützen vor Stürmen. Mit Feuer haben Christl Lohrum, ihre Mann und die beiden Kinder eher wenig zu tun.

Die Feuerhölle im Süden des Landes bestimmt weltweit die Berichterstattung und beschäftigt auch die kleine Familie täglich: „Mein Schwager wohnt in Penrith, einer Stadt in New South Wales, 50 Kilometer von der Metropole Sydney entfernt im Landesinneren“, erklärt Christl Lohrum. Rundherum brennt es, der Boden ist extrem trocken, die Temperaturen extrem hoch. „Überall könnte ein neues Feuer entfacht werden“, erklärt Dale Killeen, Christl Lohrums Schwager. Die Temperaturen steigen auf bis zu 49 Grad, der Wind hat Geschwindigkeiten von 30 km/h und mehr.

Dale Killeen und seine Familie wohnen in einem Haus mit rund 2000 Quadratmeter Grundstück. Sie sitzen auf gepackten Koffern, haben schon mehrfach den Anhänger beladen und wollen losfahren. Doch dann dreht der Wind oder die Feuerwehrleute können den Brand in der Nähe löschen. Das Feuer kommt jedenfalls nie so nah heran, dass ihr Haus Gefahr läuft in Flammen aufzugehen. Dale Killeen bleibt trotzdem alarmiert. „Wir haben alle Festplatten eingepackt, außerdem Dokumente, einige Fotos, ein paar persönliche Dinge und Kleidung. Auf den Rest können wir theoretisch verzichten“, erklärt Dale Killeen. „Es klingt ein bisschen schräg, aber man hat sich damit abgefunden, so vieles verlieren zu können. Immerhin hatten wir die Chance, unsere persönlichen Dinge zu sichern. Viele haben überhaupt nicht die Zeit dafür“, sagt er. „Und manche werden von dem Feuer überrascht und sterben sogar.“

Momentan scheint sich die Lage für Dale Killeen und seine Familie ein wenig zu entspannen. Die Feuerwehr hat breite Schneisen zwischen Busch und Stadt geschlagen, der Regen der vergangenen Tage hat einige Brandherde gelöscht.

Die Buschfeuer sind trotzdem allgegenwärtig: Der Rauch zieht sich durch ganz New South Wales, überall fällt Asche herunter, was die Gefahr eines Feuers wieder erhöht. Die Kraft der Flammen kann zerstörerisch sein. Feuer bedeutet aber auch Leben: „Manche Pflanzensamen keimen erst nach einem Buschfeuer. Ohne die Hitze könnten sich die Pflanzen nicht fortpflanzen“, erklärt Christl Lohrum.

Der Australier Dale Killeen lebt in der Nähe von Sydney in Penrith City. Dort zieht Rauch der Buschfeuer durch die Straßen und durch die Parks. Foto: Dale Killeen

Der Garten ist ebenfalls verraucht. Foto: Dale Killeen

Abgebrannte Bäume in Penrith. Foto: Dale Killeen

Dale und Jill Killeen sitzen auf gepackten Koffern. Foto: Killeen

Von links: Lucas, Christl Lohrum, Ryen und Ben. Foto: Christl Lohrum