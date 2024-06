Theater in Hilden Komödie „Das Haus“ in der Stadthalle

In der Theaterreihe des Kulturamtes ist am Freitag, 7. Juni, die Burghofbühne Dinslaken mit der Komödie „Das Haus“ zu Gast in der Stadthalle am Fritz-Gressard-Platz in Hilden. Das Stück des amerikanischen Dramatikers Brian Parks verspricht eine hinreißend witzige Komödie über das Eskalationspotenzial, das in einem vermeintlich harmlosen Thema wie den Eigenheimsorgen bürgerlicher Schichten steckt. Unter einer biederen Oberfläche schlummern Ressentiment und Boshaftigkeit.