Hilden : In der Stadtbücherei wird jetzt wieder repariert

Hilden Der Reparaturtreff in der Stadtbücherei Hilden, Nove-Mesto-Platz 3, startet nach der coronabedingten Pause wieder mit seinem Service. Im Juli 2021 können defekte Kleingeräte am 14. und 28. zum Reparieren vorbeigebracht werden.

Der 2015 gegründete Reparaturtreff ist seit Januar 2019 jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 16 bis 18 Uhr in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei anzutreffen.

Vom Modellbaudorf bis zum Deckenfluter, vom Kerzenleuchter aus Zinn zum Funklautsprecher – die ehrenamtlichen Helfer des Hildener Reparaturtreffs hatten auch in der Corona-Pandemie genug zu tun. Seit Januar boten sie bereits ihren Homeoffice-Service an. Und der wurde offenbar sehr gut angenommen. In den ersten 100 Tagen seien gut 100 Reparaturanfragen zusammengekommen – also jeden Tag eine. „Die Vielfalt der Anfragen ist immer wieder überraschend. Wer im Lockdown die Zeit zum Aufräumen genutzt hatte, brachte auch schon mal ein Fundstück zur Reparatur“, erklärt Dirk Zschammer vom Reparaturtreff: „Obwohl unser Homeoffice-Reparaturservice während der Pandemie sehr gut angenommen worden ist, freuen wir uns wieder auf viele unterschiedliche Geräte und Spielzeuge, die in der Stadtbücherei auf eine Reparatur warten.“ Die Ehrenamtler arbeiten kostenlos, freuen sich aber über eine Spende, mit der sie ein soziales Projekt in Hilden unterstützen.