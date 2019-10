Hilden : In der Rettungswache gibt es einen personellen Engpass

In der Rettungswache gibt es einen personellen Engpass

Ein Krankenwagen der Feuerwehr bleibt in der Garage.

Der Mangel an Fachkräften im Rettungsdienst, der in diesen Tagen landesweit beklagt wird, trifft auch Hilden.

In Hilden kann wegen des Personalmangels zurzeit ein Krankentransportfahrzeug nicht besetzt werden. Dies gab Kreisbrandmeister Torsten Schams jetzt im Gespräch mit unserer Redaktion bekannt. Hilden ist jedoch nicht die einzige Stadt im Kreisgebiet, die unter dem Ausfall zu leiden hat. So gibt es auch ein Rettungsdienst-Spitzenlastfahrzeug in Erkrath, für das kein Personal zur Verfügung steht.