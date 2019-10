Kostenpflichtiger Inhalt: Zweiter Weltkrieg : Als der Krieg nach Hilden kam

US-amerikanische Truppen befreien am 16. April 1945 Hilden. Foto: Stadtarchiv Hilden

Hilden Die Amerikaner befreien die Stadt am 16. April 1945. Zunächst sieht alles nach einer kampflosen Übergabe aus. In der Meide, der Elb und in den Hülsen aber stoßen die US-Truppen aus Widerstand. 40 Menschen sterben.