Auf ein Wort Mehr, als wir glauben

Am vergangenen Sonntag, also genau 50 Jahre später, war ich zur Feier meiner Goldkonfirmation in die Erlöserkirche eingeladen. Gemessen an der Personenzahl von damals, war die Schar derjenigen, die dort zusammenkamen, erwartbar übersichtlich. Viele sind weggezogen, einige sind bereits verstorben. Und so mancher hat diesen Tag wahrscheinlich gar nicht vor Augen gehabt.