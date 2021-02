Kunst-Aktion : „Impfbanane“ ziert Hildener Häuser

Hilden Künstler Thomas Baumgärtel möchte damit das Engagement für das Impfen auszeichnen. Aktuell stellt er im Fabry-Museum aus. Die Schau ist wegen Corona geschlossen, aber bis April verlängert.

Beate Linz-Eßer, Geschäftsführerin der Seniorendienste Stadt Hilden, freute sich, als Gastgeberin bei strahlendem Sonnenschein zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenzentrums sowie Hildener Polit-Prominenz wie Michaela Noll (MdB), Bürgermeister Claus Pommer sowie Kultur-Dezernent Sönke Eichner zur Premiere der Streetart-Aktion von Thomas Baumgärtel begrüßen zu können. „Die Impfbanane passt nicht nur in das künstlerische Konzept eines medizinhistorischen Museums, sondern zeichnet das Engagement für das Impfen aus und fungiert so als sichtbares Zeichen der Solidarität“, bringt Sandra Abend, Leiterin des Wilhelm-Fabry-Museums, die Aktion auf den Punkt.

„Was macht man als Künstler in einer Zeit, in der man seine Kunst nicht zeigen kann?“, hatte sich Thomas Baumgärtel während des harten Lockdowns gefragt. Eine Antwort kam von seinem zehnjährigen Sohn, der an alte Zeiten erinnerte. „Papa, wir müssen wieder raus, kleben und sprühen“, hatte der kecke Nachwuchs gefordert und auf diese Weise die Entwicklung der Impfbanane, gleichsam eine positive Mutante der Kunstbanane, gefördert. Vier Arbeitsgänge und Stencils, wie die Schablonen der Streetart-Künstler genannt werden, brauchte Thomas Baumgärtel für seine Impfbanane, die nun den Eingang des Seniorenzentrums Erikaweg, unmittelbar neben der Hausnummer, verziert.

Mit seiner bekannten Kunstbanane, die einerseits auf eine leicht blasphemische Aktion während seines Zivildienstes, andererseits aber auch auf ein ikonisches Bild von Andy Warhol zurückgeht, hat Thomas Baumgärtel mittlerweile über 4000 herausragende Kunst-Orte weltweit ausgezeichnet. Zu den Impforten in Hilden, die mit der Impfbanane geadelt werden, zählen neben den Seniorenzentren Erikaweg und Hummelsterstraße die Apotheke am Strauch, deren Team sich während der Impfaktion, die 95 Prozent der Bewohner am Erikaweg erfasst hat, stark engagiert hat, die Praxis von Thorben Gettmann, der mit seinem Team die Impfaktioen in den Seniorenzentren aktiv unterstützt hat, sowie die Capio Klinik am Park, die zugesagt hat, bei Bedarf die Akutkrankenhäuser zu entlasten.