Hilden : Immer mehr Junge nutzen Kleiderkammer

Hilden Nachhaltigkeit wird den Menschen immer wichtiger. SKFM bietet aber nicht nur getragene Kleidung an.

Montag, 16.30 Uhr: Im Laden ist richtig was los. Wir sind nicht bei P&C oder Intersport, sondern in der Kleiderkammer des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer (SKFM) Hilden. Der Name ist etwas irreführend. Hier gibt es fast alles: Schmuck, Schuhe, Töpfe, Geschirr, Bücher und Deko-Artikel. Und das zu unschlagbaren Preisen. Die Kleiderkammer ist ein Sozialkaufhaus. Und was viele nicht wissen: Jeder kann hier einkaufen.