Umfrage-Ergebnis Darum ist Hildens Ruf so gut

Um die Region über Aktivitäten in Hilden zu informieren, erfolgt Marketing über verschiedene Kanäle, so Schwenger weiter: „Klassische und bewährte Instrumente wie Presseinformationen, Printwerbung und Plakate werden eingesetzt. Social Media und Online-Medien werden verstärkt genutzt und künftig einen Schwerpunkt bilden. Beispielsweise hat die Stadt Hilden in diesem Jahr erstmals TikTok eingesetzt und auch mit einer Influencerin zusammengearbeitet.“ 12.000 Euro seien im laufenden Haushaltsjahr für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit eingeplant. Nach dem Übergang hält die Verwaltung an den etablierten Veranstaltungen in Hilden fest – unter anderem Künstlermarkt, Weihnachtsmarkt –, entwickelt aber auch neue Ideen. So konnten Kinder beispielsweise Ostereier suchen, es soll Anfang August eine Büdchentour geben, für die Adventszeit ist ein Adventskalender in der Innenstadt geplant.