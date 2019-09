Hilden : Im Westen hängt eine Schwebebahn

Hilden Unternehmer Uwe Seidel hat das Gefährt von den Wuppertaler Stadtwerken gekauft.

Wussten Sie, dass es in Hilden eine Schwebebahn gibt? Sie bewegt sich allerdings kaum noch, für den öffentlichen Nahverkehr also keine besonders guten Voraussetzungen. Die Gondel steht im Industriegebiet West auf dem Gelände der Stahlfirma Seidel. Inhaber Uwe Seidel hat das Wuppertaler Wahrzeichen gekauft. Schon vor vier Jahren hatte er zugeschlagen, im Mai konnte er das Gefährt endlich in Hilden begrüßen.