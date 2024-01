Tanzcasino Jansen in Hilden Hier feierte die Jugend der Stadt

Wer in den Archiven (sowohl in der Redaktion als auch bei der Stadt) stöbert, der stellt schnell fest, dass auch schon früher Trends kamen und gingen. Am Erikaweg jedenfalls wurde jahrzehntelang gefeiert, gekegelt und gegessen. Dass sich die Vorlieben der Jugend (und vieler Junggebliebener) rasch ändern konnten, illustrieren wir mit diesen Fakten: