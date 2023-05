Tierwelt in Hilden und Haan Immer wieder Ärger mit freilaufenden Hunden

Die Rechtslage ist eindeutig: In einem Naturschutzgebiet müssen Hunde stets an der Leine bleiben, in einem Landschaftsschutzgebiet können sie unter der Bedingung freigelassen werden, dass sie auf den Wegen und in der Nähe ihres Halters bleiben. Diese Freiheit darf jedoch nur gewährt werden, wenn Gehorsam über Jagdinstinkt siegt – und dieser wird meistens dann auf die Probe gestellt, wenn Wild den Weg von Hund und Herrchen kreuzt.