Wiedereröffnung in Hilden : Hildorado öffnet mit Corona-Testpflicht

Das Hildorado öffnet am 5. Juli wieder. Foto: Zelger, Thomas

Hilden Das Hildener Hallenbad öffnet am Montag, 5. Juli, nach einem halben Jahr Corona-Pause. Die Stadtwerke bieten zwei Zweifenster an, in denen einige neue Regeln gelten.

Nachdem Stadtwerke-Chef Hans-Ullrich Schneider am Dienstag in unserem Interview die Wiedereröffnung des Hildorados angekündigt hat, präsentieren die Stadtwerke am Mittwoch die Rahmenbedigungnen. Los geht es nach einer mehr als halbjährigen Schließungsphase am Montag, 5. Juli. Pünktlich zu Beginn der Sommerferien. „Schwimmspaß in der Halle gibt es dann wieder täglich von 9 bis 14 Uhr und von 15 bis 20 Uhr. Alle Becken und Anlagen werden geöffnet, nur die Sauna bleibt noch geschlossen“, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Sabine Müller.

Das Hallenbad an der Grünstraße hatte zuletzt am 1. November 2020 geöffnet. „Wir freuen uns sehr, nach so langer Zeit wieder Schwimmspaß im Hildorado anbieten zu können und für unsere Gäste da zu sein“, sagt Dirk Bremermann, Centerleiter der Hildener Bäder bei den Stadtwerken Hilden. Bis zu 200 Badegäste dürfen pro Zeitfenster ins Hildorado. Für Hallenbäder gilt aktuell weiterhin die Testpflicht. Die Gäste müssen also entweder einen negativen Corona-Test, nicht älter als 48 Stunden, oder den vollständigen Impfnachweis oder Genesungsnachweis vorlegen. Die Vereine, die bisher im Waldbad trainiert haben, werden das Training überwiegend im Hildorado fortsetzen.

Gute Nachrichten auch für alle Noch-Nichtschwimmer und deren Eltern: Auch die Schwimmkurse beginnen im Hildorado wieder. „Damit möglichst viele Kinder ihre Schwimmfähigkeiten auffrischen können, laufen jeden Tag Anfänger-Crashkurse für Kinder, jeweils für zwei Wochen mit zehn Trainingsstunden“, erklärt Sabine Müller. Für Wassergymnastik und Aquafitness gibt es mehrmals pro Woche offene Termine. Die Kurse sind ab sofort im Bäder-Online-Shop buchbar. „Auch an Personen ohne Internetzugang ist gedacht: Die Hälfte der Eintrittskarten für Wassergymnastik ist an der Hildorado-Kasse erhältlich“,m so die Unternehmenssprecherin.

Um beim Online-Kauf einen Rabatt auf den Schwimmbad-Eintritt zu bekommen, empfehlen die Stadtwerke Hilden die digitale Vorteilskarte. „Bis zu 17 Prozent Rabatt gibt es damit online auf den Eintritt ins Hildorado oder Waldbad. Einmal aufgeladen, lassen sich damit alle Eintritte ohne neue Eingabe der Kontodaten bezahlen“, sagt Sabine Müller.