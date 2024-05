20.000 Kilometer unter dem Roten Kreuz Fotoausstellung im Fabry-Museum um spannende Exponate ergänzt

Das Bild stammt aus dem Besitz Elisabeths von Oettingen. Gemalt hat es Franz Hoffmann-Fallersleben, Sohn des Dichters des „Deutschlandliedes“ und Verehrer Elisabeths. Es hing an der Wand ihres Abteils im Lazarettzug „Kronprinzessin Cecilie“ an der Westfront im Ersten Weltkrieg, den die französische Luftwaffe im Mai 1918 angriff. Ein Granatsplitter durchschlug das Gemälde und tötete einen Hauptmann im Nachbarabteil. Elisabeth überlebte und vermachte das Objekt später einer Tochter. Aus deren Händen ging das Bild in den Besitz Arveds von Oettingens über.